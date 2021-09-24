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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ЗОНАХ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ


11:27 27.09.2021

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 21 от 23 июля 2021 г. в новой редакции изложены Правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути.

Как сообщает Национальный правовой портал, правила устанавливают:

нормы поведения граждан при нахождении на железнодорожных путях или в непосредственной близости от железнодорожных путей на перегонах, железнодорожных станциях, разъездах, остановочных пунктах, пассажирских платформах, а также на других объектах организаций железнодорожного транспорта общего пользования, предназначенных для движения транспортных средств железнодорожного транспорта (зоны повышенной опасности);

порядок пересечения (проезда, перехода) гражданами железнодорожных путей общего пользования;

размещения объектов, в том числе информационных знаков безопасности, и выполнения работ в зонах повышенной опасности.

Документом, в частности, определены условия безопасного нахождения граждан в зонах повышенной опасности, размещения объектов и выполнения в этих зонах работ:

для обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта зоны повышенной опасности при необходимости подлежат ограждению;

с целью предупреждения случаев травмирования граждан, привлечения их внимания к имеющейся или потенциальной опасности в указанных зонах размещаются информационные знаки безопасности;

объекты, в том числе предназначенные для проезда и перехода через железнодорожные пути, должны размещаться с учетом соблюдения условий, обеспечивающих безопасность граждан, пользующихся услугами железнодорожного транспорта общего пользования;

технические работы по обеспечению содержания пассажирских платформ, пешеходных переходов, переездов, тоннелей, мостов и других объектов инфраструктуры в технически исправном и безопасном для движения и (или) нахождения граждан состоянии, установке соответствующих световых и звуковых сигналов, знаков, указателей должны выполняться согласно требованиям законодательства, с уведомлением граждан о вводимых ограничениях при проведении данных работ.

Кроме того, правилами определены действия граждан при проезде и переходе через железнодорожные пути и находящихся в зонах повышенной опасности; установлены изображения информационных знаков безопасности.
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