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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОБЛАСТНЫЕ И МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ПОЛУЧИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ


09:57 27.09.2021

Лукашенко 24 сентября подписал указ № 366 "О закупках при строительстве объектов, включенных в инвестиционные программы областей и Минска", сообщает его пресс-служба.

В соответствии с документом областным и Минскому городскому Совету депутатов предоставляются полномочия на определение генеральных проектной и подрядной, инженерной организаций (из числа государственных) для строительства объектов, включенных в региональные инвестиционные программы.

При возведении таких объектов названные организации могут приобретать товары, работы, услуги за счет бюджетных и приравненных к ним средств с применением процедуры закупки из одного источника.

«Реализация этих полномочий позволит сократить сроки и снизить стоимость проектирования и строительства объектов, включенных в региональные инвестиционные программы, а также ограничить участие в процедурах закупок недобросовестных поставщиков и подрядчиков», - говорится в комментарии к документу.
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