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ПРОЕКТ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПАРК «СВЯТСК» ВЫНЕСЕН НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
14:45 24.09.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «О преобразовании памятника природы республиканского значения «Парк «Святск».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусматривается преобразование в Гродненском районе Гродненской области ботанического памятника природы республиканского значения «Парк «Святск» в связи с изменением его границ, площади, режима охраны и использования.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 24 сентября по 5 октября 2021 года включительно на электронный адрес: .
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