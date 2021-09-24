На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «О преобразовании памятника природы республиканского значения «Парк «Святск».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусматривается преобразование в Гродненском районе Гродненской области ботанического памятника природы республиканского значения «Парк «Святск» в связи с изменением его границ, площади, режима охраны и использования.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 24 сентября по 5 октября 2021 года включительно на электронный адрес: .