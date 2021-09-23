Лукашенко 23 сентября подписал указ № 364, предусматривающий корректировку указа № 253 от 4 июля 2016 года "О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, упрощенный порядок регистрации имущественных комплексов сельхозорганизаций при их продаже в процедуре банкротства распространяется также на случаи передачи этих комплексов кредиторам в счет погашения их требований.

Кроме того, в процедуре банкротства указом предусматривается возможность для сельхозорганизаций реализации отдельного имущества без наличия документов, удостоверяющих их государственную регистрацию. Изготовлением таких документов будет заниматься новый собственник по заявительному принципу.

Ожидается, что эти изменения будут способствовать оперативному решению дел об экономической несостоятельности сельхозорганизаций, вовлечению неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот.