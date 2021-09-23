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В БЕЛАРУСИ ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТЫ И СОЦВЫПЛАТЫ МОЖНО БУДЕТ НА БАЗОВЫЙ СЧЕТ В БАНКЕ


09:48 24.09.2021

Лукашенко 23 сентября подписал указ № 363 "О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания", сообщает его пресс-служба.

"Документ принят в целях повышения качества и доступности банковских услуг и социальной защищенности граждан", - говорится в комментарии к документу.

Указом устанавливается право физического лица на открытие одного базового счета в банковской системе, а также определяется минимальный бесплатный перечень платежных операций с его использованием.

Для физических лиц, желающих получать социальные и приравненные к ним выплаты в безналичной форме, предусмотрена обязательность открытия базового счета. Переход к новой практике будет постепенным, до 1 июля 2025 года. При этом имеющиеся возможности по получению социальных выплат в наличной форме не ограничиваются.

Также предусмотрена обязанность нанимателя перечислять причитающиеся физическому лицу денежные средства в виде заработной платы и приравненных к ней выплат на базовый счет, указанный физическим лицом.

"Принятые решения позволят гражданам минимизировать расходы по наиболее востребованным операциям банков", - поясняется в комментарии.

Лукашенко 23 сентября подписал Указ № 363 "О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания".

Документ принят в целях повышения качества и доступности банковских услуг и социальной защищенности граждан.

Указом устанавливается право физического лица на открытие одного базового счета в банковской системе, а также определяется минимальный бесплатный перечень платежных операций с его использованием.

Для физических лиц, желающих получать социальные и приравненные к ним выплаты в безналичной форме, предусмотрена обязательность открытия базового счета. Переход к новой практике будет постепенным, до 1 июля 2025 года. При этом имеющиеся возможности по получению социальных выплат в наличной форме не ограничиваются.

Также предусмотрена обязанность нанимателя перечислять причитающиеся физическому лицу денежные средства в виде заработной платы и приравненных к ней выплат на базовый счет, указанный физическим лицом.

Ожидается, что принятые решения позволят гражданам минимизировать расходы по наиболее востребованным операциям банков.

Основные положения указа вступают в силу с 1 марта 2022 года.
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