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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕНО ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ И РАСШИРЕН ИХ ПЕРЕЧЕНЬ
10:07 23.09.2021
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 60 от 20 сентября 2021 г. государственное регулирование цен на социально значимые товары продлевается по 31 декабря 2021 г. включительно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, ценовое регулирование продлевается на 20 групп социально значимых товаров.
Постановление № 60 вступает в силу с 24 сентября 2021 г.
Следует отметить, что ранее МАРТ уже было продлено ценовое регулирование по 31 декабря 2021 г. включительно на 10 групп социально значимых товаров в соответствии с постановлением № 59.
Таким образом, по 31 декабря 2021 г. включительно ценовое регулирование на социально значимые товары будет осуществляться в соответствии с постановлениями МАРТ № 59 и № 60. С общим перечнем регулируемых социально значимых товаров можно ознакомиться здесь.
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