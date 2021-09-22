Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 60 от 20 сентября 2021 г. государственное регулирование цен на социально значимые товары продлевается по 31 декабря 2021 г. включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, ценовое регулирование продлевается на 20 групп социально значимых товаров.

Постановление № 60 вступает в силу с 24 сентября 2021 г.

Следует отметить, что ранее МАРТ уже было продлено ценовое регулирование по 31 декабря 2021 г. включительно на 10 групп социально значимых товаров в соответствии с постановлением № 59.

Таким образом, по 31 декабря 2021 г. включительно ценовое регулирование на социально значимые товары будет осуществляться в соответствии с постановлениями МАРТ № 59 и № 60. С общим перечнем регулируемых социально значимых товаров можно ознакомиться здесь.