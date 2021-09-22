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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
16:55 22.09.2021
Подведены итоги общественного обсуждения проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, законопроект разработан с целью совершенствования правовых норм, регулирующих рассматриваемую сферу общественных отношений, с учетом правоприменительной практики антимонопольного органа, а также судебной практики, сложившейся с момента вступления в силу (август 2018 г.) действующей редакции Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».
Организатор публичного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 31 августа по 10 сентября 2021 г.
Ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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