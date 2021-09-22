Приказом Министерства здравоохранения № 1141 от 21.09.2021 утверждена Инструкция о порядке подачи кислорода пациенту с помощью назальных канюль или кислородной маски.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, документ определяет порядок проведения кислородной терапии пациентам клинических отделений больничных организаций и скорой медицинской помощи. Проведение кислородной терапии пациентам осуществляют медицинские работники со средним медицинским образованием, врачи-специалисты.

Кислородная терапия (оксигенотерапия) – использование кислорода при оказании медицинской помощи пациентам с различными формами хронической и острой дыхательной недостаточности.

Также приказом приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров за исключением медицинских осмотров, проводимых в порядке, установленных Инструкцией о проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения № 74 от 29 июля 2019 г. Приостановление проведения профилактических медицинских осмотров будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19.

Данный документ регламентирует работу РНПЦ в обычном плановом режиме с учетом профиля оказания специализированной медпомощи в соответствии с приказом Минздрава от 24 июля 2020 г. № 775 «Об утверждении Инструкции о порядке работы организаций здравоохранения в условиях спорадической заболеваемости инфекцией COVID-19».

Приказом внесены изменения в проведение семинаров, конференций, съездов и др. Специалисты, прошедшие полный курс вакцинации против инфекции COVID-19, могут принимать участие в работе мероприятий в очном режиме. Те же специалисты, которые еще не завершили курс вакцинации, будут участвовать в мероприятиях онлайн.

Приказ Министерства здравоохранения от 30 сентября 2020 г. № 1018 «О порядке работы организаций здравоохранения в условиях заболеваемости инфекцией COVID-19» признан утратившим силу.