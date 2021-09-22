|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА ПАЦИЕНТУ
14:45 22.09.2021
Приказом Министерства здравоохранения № 1141 от 21.09.2021 утверждена Инструкция о порядке подачи кислорода пациенту с помощью назальных канюль или кислородной маски.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, документ определяет порядок проведения кислородной терапии пациентам клинических отделений больничных организаций и скорой медицинской помощи. Проведение кислородной терапии пациентам осуществляют медицинские работники со средним медицинским образованием, врачи-специалисты.
Кислородная терапия (оксигенотерапия) – использование кислорода при оказании медицинской помощи пациентам с различными формами хронической и острой дыхательной недостаточности.
Также приказом приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров за исключением медицинских осмотров, проводимых в порядке, установленных Инструкцией о проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения № 74 от 29 июля 2019 г. Приостановление проведения профилактических медицинских осмотров будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19.
Данный документ регламентирует работу РНПЦ в обычном плановом режиме с учетом профиля оказания специализированной медпомощи в соответствии с приказом Минздрава от 24 июля 2020 г. № 775 «Об утверждении Инструкции о порядке работы организаций здравоохранения в условиях спорадической заболеваемости инфекцией COVID-19».
Приказом внесены изменения в проведение семинаров, конференций, съездов и др. Специалисты, прошедшие полный курс вакцинации против инфекции COVID-19, могут принимать участие в работе мероприятий в очном режиме. Те же специалисты, которые еще не завершили курс вакцинации, будут участвовать в мероприятиях онлайн.
Приказ Министерства здравоохранения от 30 сентября 2020 г. № 1018 «О порядке работы организаций здравоохранения в условиях заболеваемости инфекцией COVID-19» признан утратившим силу.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2021
Курсы в банках
на 22.09.2021
Конвертация в банках
на 22.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте