ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В МОГИЛЕВЕ ОБЪЯВЛЕН ЗАКАЗНИК МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПЕЧЕРСКИЙ»


12:31 22.09.2021

Решением Могилевского городского исполнительного комитета № 8-43 от 2 сентября 2021 г. в городе Могилеве объявлен заказник местного значения «Печерский».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, решение направлено на сохранение ценных природных комплексов и уникальных объектов растительного мира Печерского лесопарка – насаждений с древостоями твердолиственных и хвойных пород со средним возрастом 100 и более лет в условиях урбанизированной среды.

На территории заказника действует режим охраны и использования, установленный пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях». Здесь под запретом: заготовка древесины в порядке проведения рубок главного пользования; проведение рубок обновления, формирования (переформирования) и реконструкции; заготовка живицы; заготовка второстепенных лесных ресурсов; побочное лесопользование (исключение – сбор дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов).

На ценные природные комплексы и уникальные объекты растительного мира, расположенные в границах заказника, устанавливается охранная зона. В частности, на территории охранной зоны запрещены:

сброс сточных вод в окружающую среду (исключение – сброс очищенных вод дождевой канализации);

выжигание сухой растительности и ее остатков на корню;

интродукция чужеродных диких животных и растений;

возведение промышленных, коммунальных и складских объектов, автомобильных заправочных станций, станций технического обслуживания и моек для автотранспорта, животноводческих объектов, объектов хранения, захоронения, обезвреживания и использования отходов, новых объектов жилой застройки этажностью более 7-ми этажей, размещение летних лагерей для скота, создание новых садоводческих товариществ и дачных кооперативов;

выпас скота, сенокошение в прибрежных полосах в период с 1 апреля по 15 июня.

Заказник объявлен без изъятия земельных участков у землепользователей, земли которых расположены в его границах.

Управление заказником осуществляет госпредприятие «Могилевзеленстрой».

Решение вступает в силу после официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2021
валюта курс
EUR 2.9341
USD 2.5030
RUB 3.4168
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9341 +0.0077
USD 2.5030 +0.0031
RUB 3.4168 +0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9300 2.9360
USD 2.4980 2.5040
RUB 3.4250 2.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 22.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1750
EUR/RUB 85.4000 85.9000
USD/RUB 72.9000 73.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте