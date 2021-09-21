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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В МОГИЛЕВЕ ОБЪЯВЛЕН ЗАКАЗНИК МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПЕЧЕРСКИЙ»
12:31 22.09.2021
Решением Могилевского городского исполнительного комитета № 8-43 от 2 сентября 2021 г. в городе Могилеве объявлен заказник местного значения «Печерский».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, решение направлено на сохранение ценных природных комплексов и уникальных объектов растительного мира Печерского лесопарка – насаждений с древостоями твердолиственных и хвойных пород со средним возрастом 100 и более лет в условиях урбанизированной среды.
На территории заказника действует режим охраны и использования, установленный пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях». Здесь под запретом: заготовка древесины в порядке проведения рубок главного пользования; проведение рубок обновления, формирования (переформирования) и реконструкции; заготовка живицы; заготовка второстепенных лесных ресурсов; побочное лесопользование (исключение – сбор дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов).
На ценные природные комплексы и уникальные объекты растительного мира, расположенные в границах заказника, устанавливается охранная зона. В частности, на территории охранной зоны запрещены:
сброс сточных вод в окружающую среду (исключение – сброс очищенных вод дождевой канализации);
выжигание сухой растительности и ее остатков на корню;
интродукция чужеродных диких животных и растений;
возведение промышленных, коммунальных и складских объектов, автомобильных заправочных станций, станций технического обслуживания и моек для автотранспорта, животноводческих объектов, объектов хранения, захоронения, обезвреживания и использования отходов, новых объектов жилой застройки этажностью более 7-ми этажей, размещение летних лагерей для скота, создание новых садоводческих товариществ и дачных кооперативов;
выпас скота, сенокошение в прибрежных полосах в период с 1 апреля по 15 июня.
Заказник объявлен без изъятия земельных участков у землепользователей, земли которых расположены в его границах.
Управление заказником осуществляет госпредприятие «Могилевзеленстрой».
Решение вступает в силу после официального опубликования.
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