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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДОПОЛНЕНЫ ФУНКЦИИ БЕЛОРУССКОГО ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
09:53 22.09.2021
Указом № 359 от 20 сентября 2021 года повышена эффективность деятельности Белорусского института стратегических исследований (БИСИ).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, БИСИ возлагаются функции по проведению исследований и подготовке аналитических материалов по вопросам: общественно-политической ситуации в регионах; социально-экономического развития административно-территориальных единиц.
Основные положения указа вступают в силу с 1 января 2022 г., иные – после его официального опубликования.
Белорусский институт стратегических исследований является государственным научно-исследовательским учреждением, осуществляющим информационно-аналитическое обеспечение деятельности государственных органов и должностных лиц по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики, проведение научных исследований состояния, тенденций развития международных, общественно-политических и социально-экономических процессов.
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