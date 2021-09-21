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ДОПОЛНЕНЫ ФУНКЦИИ БЕЛОРУССКОГО ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ


09:53 22.09.2021

Указом № 359 от 20 сентября 2021 года повышена эффективность деятельности Белорусского института стратегических исследований (БИСИ).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, БИСИ возлагаются функции по проведению исследований и подготовке аналитических материалов по вопросам: общественно-политической ситуации в регионах; социально-экономического развития административно-территориальных единиц.

Основные положения указа вступают в силу с 1 января 2022 г., иные – после его официального опубликования.

Белорусский институт стратегических исследований является государственным научно-исследовательским учреждением, осуществляющим информационно-аналитическое обеспечение деятельности государственных органов и должностных лиц по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики, проведение научных исследований состояния, тенденций развития международных, общественно-политических и социально-экономических процессов.
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