НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДОПОЛНЕНЫ ФУНКЦИИ БЕЛОРУССКОГО ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

09:53 22.09.2021 Указом № 359 от 20 сентября 2021 года повышена эффективность деятельности Белорусского института стратегических исследований (БИСИ). Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, БИСИ возлагаются функции по проведению исследований и подготовке аналитических материалов по вопросам: общественно-политической ситуации в регионах; социально-экономического развития административно-территориальных единиц. Основные положения указа вступают в силу с 1 января 2022 г., иные – после его официального опубликования. Белорусский институт стратегических исследований является государственным научно-исследовательским учреждением, осуществляющим информационно-аналитическое обеспечение деятельности государственных органов и должностных лиц по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики, проведение научных исследований состояния, тенденций развития международных, общественно-политических и социально-экономических процессов.