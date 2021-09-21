На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрена корректировка ряда постановлений правительства по вопросам производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом:

совершенствуются отношения, связанные с осуществлением на территории Беларуси производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта;

ряд постановлений правительства приводится в соответствие с Законом Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» (в редакции Закона Республики Беларусь от 15 июля 2021 г. № 119-З), Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-3 «О нормативных правовых актах»;актуализируются виды приборов учета алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта по видам производств.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 сентября по 1 октября 2021 г.