НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДЛЯ БЕЛОРУСНЕФТИ УПРОЩЕН ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

10:05 21.09.2021 Лукашенко 20 сентября подписал указ № 352 "О строительстве нефтяных и газовых скважин", сообщает его пресс-служба. "В целях ускорения освоения Южной структурно-тектонической зоны указом предусмотрено упрощение порядка реализации проектов по строительству нефтяных и газовых скважин, выполняемых РУП "ПО "Белоруснефть", - говорится в комментарии к документу.