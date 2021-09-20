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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДЛЯ БЕЛОРУСНЕФТИ УПРОЩЕН ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
10:05 21.09.2021
Лукашенко 20 сентября подписал указ № 352 "О строительстве нефтяных и газовых скважин", сообщает его пресс-служба.
"В целях ускорения освоения Южной структурно-тектонической зоны указом предусмотрено упрощение порядка реализации проектов по строительству нефтяных и газовых скважин, выполняемых РУП "ПО "Белоруснефть", - говорится в комментарии к документу.
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