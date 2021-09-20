ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ДЛЯ БЕЛОРУСНЕФТИ УПРОЩЕН ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН


10:05 21.09.2021

Лукашенко 20 сентября подписал указ № 352 "О строительстве нефтяных и газовых скважин", сообщает его пресс-служба.

"В целях ускорения освоения Южной структурно-тектонической зоны указом предусмотрено упрощение порядка реализации проектов по строительству нефтяных и газовых скважин, выполняемых РУП "ПО "Белоруснефть", - говорится в комментарии к документу.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.09.2021
валюта курс
EUR 2.9264
USD 2.4999
RUB 3.4071
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9264 +0.0024
USD 2.4999 +0.0173
RUB 3.4071 -0.0155
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9250 2.9310
USD 2.4930 2.4980
RUB 3.3960 3.4070
подробнее

Конвертация в банках
на 21.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1750
EUR/RUB 85.8000 86.2900
USD/RUB 73.2000 73.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте