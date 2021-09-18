Минстройархитектуры подвело итоги обсуждения в проект в сфере аттестации юрлиц и ИП в строительстве.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, общественное обсуждение проекта постановления Министерства архитектуры и строительства, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 2 мая 2014 г. № 25 «О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений», проходило на Правовом форуме Беларуси с 25 августа по 4 сентября.

Проектом предусмотрено уточнение квалификационных требований, предъявляемых к юрлицам и ИП для получения аттестатов соответствия первой-четвертой категории.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

Ознакомиться с результатами поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.