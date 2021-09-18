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МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ ПОДВЕЛО ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ В ПРОЕКТ В СФЕРЕ АТТЕСТАЦИИ ЮРЛИЦ И ИП В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
16:18 20.09.2021
Минстройархитектуры подвело итоги обсуждения в проект в сфере аттестации юрлиц и ИП в строительстве.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, общественное обсуждение проекта постановления Министерства архитектуры и строительства, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 2 мая 2014 г. № 25 «О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений», проходило на Правовом форуме Беларуси с 25 августа по 4 сентября.
Проектом предусмотрено уточнение квалификационных требований, предъявляемых к юрлицам и ИП для получения аттестатов соответствия первой-четвертой категории.
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.
Ознакомиться с результатами поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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