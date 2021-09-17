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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОХОДИВШЕГО НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ТОВАРОВ И УПАКОВКИ
10:16 20.09.2021
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, которым предусмотрено внесение изменений в постановление правительства № 388 от 30 июня 2020 г. о реализации указа от 17 января 2020 г. № 16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на совершенствование правового регулирования деятельности, связанной со сбором, обезвреживанием и (или) использованием отходов товаров и упаковки, а также расходованием средств, поступающих от производителей и поставщиков.
Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 1 по 11 сентября 2021 г.
В установленный срок поступили сообщения от двух участников обсуждения.
Ознакомиться с результатами поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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