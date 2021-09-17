Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, которым предусмотрено внесение изменений в постановление правительства № 388 от 30 июня 2020 г. о реализации указа от 17 января 2020 г. № 16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на совершенствование правового регулирования деятельности, связанной со сбором, обезвреживанием и (или) использованием отходов товаров и упаковки, а также расходованием средств, поступающих от производителей и поставщиков.

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 1 по 11 сентября 2021 г.

В установленный срок поступили сообщения от двух участников обсуждения.

Ознакомиться с результатами поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.