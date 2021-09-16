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МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛО ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

13:21 17.09.2021 Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 53 от 1 июля 2021 г. утверждены Правила по охране труда. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами установлены требования, направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих в процессе трудовой деятельности. Требования распространяются на работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих различные виды экономической деятельности. В частности, Правилами определены требования: к организации работы по охране труда; к территории организации; к зданиям, сооружениям и помещениям; к санитарно-бытовому обслуживанию работающих; к системам отопления, вентиляции и кондиционирования; при эксплуатации оборудования и организации рабочих мест; к эксплуатации транспортных средств; при работе с химическими веществами; к электробезопасности. Ведомственное постановление от 3 июня 2003 г. № 70 «Об утверждении Межотраслевых общих правил по охране труда» со всеми изменениями и дополнениями признается утратившим силу. Постановление вступает в силу после официального опубликования.