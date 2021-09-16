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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛО ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
13:21 17.09.2021
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 53 от 1 июля 2021 г. утверждены Правила по охране труда.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами установлены требования, направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих в процессе трудовой деятельности.
Требования распространяются на работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих различные виды экономической деятельности.
В частности, Правилами определены требования:
к организации работы по охране труда;
к территории организации;
к зданиям, сооружениям и помещениям;
к санитарно-бытовому обслуживанию работающих;
к системам отопления, вентиляции и кондиционирования;
при эксплуатации оборудования и организации рабочих мест;
к эксплуатации транспортных средств;
при работе с химическими веществами;
к электробезопасности.
Ведомственное постановление от 3 июня 2003 г. № 70 «Об утверждении Межотраслевых общих правил по охране труда» со всеми изменениями и дополнениями признается утратившим силу.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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