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МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ УСТАНОВИЛО СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
10:23 17.09.2021
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 79 от 3 сентября 2021 г. установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлены:
статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций, август 2021 г. к июлю 2021 г.;
статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия август 2021 г. к августу 2020 г.
Постановление вступило в силу 12 сентября 2021 г.
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