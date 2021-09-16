Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 79 от 3 сентября 2021 г. установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлены:

статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций, август 2021 г. к июлю 2021 г.;

статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия август 2021 г. к августу 2020 г.

Постановление вступило в силу 12 сентября 2021 г.