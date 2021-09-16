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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛО МЕРЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
15:38 16.09.2021
Совет Министров 13 сентября 2021 г. принял постановление № 521 «О профессиональном пенсионном страховании».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ принят в целях обеспечения социальной поддержки отдельных категорий работников гражданской авиации в условиях ограничений, возникших вследствие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Документом определено, что профессиональное пенсионное страхование бортпроводников воздушных судов гражданской авиации в 2020 году осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании» при наличии в этом календарном году налета часов на самолетах.
При налете менее 375 часов профессиональный стаж за 2020 год исчисляется пропорционально указанной величине исходя из имеющегося у работника фактического налета часов в этом календарном году.
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