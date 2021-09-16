Постановлением Совмина № 526 от 13 сентября 2021 года вводится временное лицензирование экспорта трубной продукции в страны Европейского союза.

«Установить, что помещение под таможенную процедуру экспорта в Республике Беларусь трубной продукции (код 7306 61) при ее вывозе в страны согласно приложению осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли в порядке», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В перечень включено 27 стран Европейского союза.

Лицензирование вводится с 1 октября 2021 года и действует в течение шести месяцев.