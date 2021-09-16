|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛАРУСЬ ВВОДИТ ВРЕМЕННОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРАНЫ ЕС
13:29 16.09.2021
Постановлением Совмина № 526 от 13 сентября 2021 года вводится временное лицензирование экспорта трубной продукции в страны Европейского союза.
«Установить, что помещение под таможенную процедуру экспорта в Республике Беларусь трубной продукции (код 7306 61) при ее вывозе в страны согласно приложению осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли в порядке», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
В перечень включено 27 стран Европейского союза.
Лицензирование вводится с 1 октября 2021 года и действует в течение шести месяцев.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2021
Курсы в банках
на 16.09.2021
Конвертация в банках
на 16.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте