Лукашенко 14 сентября 2021 г. подписал указ № 345, которым внес изменения в указ от 9 января 2017 г. № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь, выезда из нее в пунктах пропуска через госграницу Беларуси: Национальный аэропорт Минск; аэропорт Брест; аэропорт Витебск; аэропорт Гомель; аэропорт Гродно; аэропорт Могилев.

Такой порядок установлен для иностранных граждан, временное пребывание которых на территории Беларуси не превышает тридцати суток со дня въезда.

Ранее указанный порядок распространялся только на граждан, пересекающих госграницу Беларуси через Национальный аэропорт Минск.

Указом установлен также перечень государств, в отношении граждан которых устанавливается безвизовый порядок въезда и выезда.