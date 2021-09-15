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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ДО 2025 ГОДА
09:57 16.09.2021
Лукашенко 15 сентября подписал указ № 348, которым утверждена Государственная программа инновационного развития Беларуси на 2021 - 2025 годы, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, она сформирована с учетом опыта реализации аналогичной госпрограммы в 2016-2020 годах. В результате ее выполнения введены в эксплуатацию 74 новых производства, объем выпуска инновационной продукции составил около Br6 млрд, удельный вес инновационно активных организаций промышленности - более 26%, объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции - $14,2 млрд.
При реализации новой госпрограммы организации всех форм собственности будут выполнять инновационные проекты по созданию новых производств, соответствующие приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы.
«Это позволит успешно развивать собственный научно-технологический потенциал, продвигать отечественные технологии на мировой рынок и использовать передовые зарубежные технологии», - говорится в комментарии к документу.
Перечень проектов программы по созданию новых производств утверждается Советом министров и будет ежегодно дополняться. Данные проекты признаются инвестиционными, предусмотрена государственная поддержка их реализации путем налогового и таможенного стимулирования.
Ожидается, что эти нововведения позволят значительно сократить сроки утверждения проектов и выделения финансовых средств, привлекать к участию в программе инновационные предприятия и инвесторов.
В результате выполнения программы к 2025 году планируется создание около 100 высокодоходных экспортно ориентированных производств, увеличение удельного веса инновационно активных организаций обрабатывающей промышленности до 30,5%, объема экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции до $18,3 млрд.
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