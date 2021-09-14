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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВ МОЖНО ВНЕСТИ ДО 24 СЕНТЯБРЯ


18:05 14.09.2021

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров Республики Беларусь «О государственной регистрации стратегически важных лекарственных препаратов».

Как сообщает Национальный правовой интернет портал, предметом правового регулирования проекта является установление порядка и условий осуществления государственной регистрации стратегически важных лекарственных препаратов, которые будут предназначены для:

медицинского применения в условиях военных действий, возникновения чрезвычайной ситуации;

организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

предупреждения чрезвычайных ситуаций;

профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 до 24 сентября 2021 г.
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