На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров Республики Беларусь «О государственной регистрации стратегически важных лекарственных препаратов».

Как сообщает Национальный правовой интернет портал, предметом правового регулирования проекта является установление порядка и условий осуществления государственной регистрации стратегически важных лекарственных препаратов, которые будут предназначены для:

медицинского применения в условиях военных действий, возникновения чрезвычайной ситуации;

организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

предупреждения чрезвычайных ситуаций;

профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 до 24 сентября 2021 г.