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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 30 НОЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯТСЯ НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ


13:42 14.09.2021

С 30 ноября в Беларуси изменятся некоторые формы налоговых деклараций, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре

инспекции МНС по Витебской области.

Так, в соответствии с законом от 27.05.2021 № 113-З «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности» с 30 ноября 2021 г. будет упразднена индивидуальная адвокатская деятельность.

В связи с принятием этого закона информация об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально, исключена из двух налоговых деклараций (расчетов) и двух уведомлений, формы которых установлены постановлением МНС № 2 от 03.01.2019.

Постановлением Министерства по налогам и сборам № 31 от 6 августа 2021 года внесены соответствующие поправки:

в форму налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя (нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально);

форму налоговой декларации (расчета)по налогу при упрощенной системе налогообложения;

форму уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения;

форму уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения.

В ведомстве напоминают, что налоговые декларации (расчеты) по налогам, сборам, подлежащие представлению за налоговый период (налоговые периоды) 2021 года, представляются по формам и в соответствии с порядком их заполнения, установленными до вступления в силу данного постановления.
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