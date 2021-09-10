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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА БАЗЕ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ СОЗДАЕТСЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ
18:33 10.09.2021
Лукашенко 10 сентября подписал указ № 339 "Об общественных инспекторах", сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, на базе Комитета государственного контроля создается система общественных инспекторов. Ими могут быть граждане Беларуси, достигшие 25-летнего возраста и способные по своим моральным и деловым качествам оказывать содействие контролирующим органам.
Общественные инспектора будут выполнять данные функции на общественных началах в свободное от основной работы или учебы время.
Федерация профсоюзов Беларуси, иные общественные объединения могут вносить предложения о привлечении их членов к работе в качестве общественных инспекторов, в том числе для выполнения социально-значимых задач, например, мониторинга цен на товары первой необходимости, эффективности использования государственного имущества.
Методическое руководство деятельностью общественных инспекторов будет осуществлять Комитет государственного контроля.
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