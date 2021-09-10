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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ДВА ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ
15:43 10.09.2021
Постановлением Совета министров № 518 от 9 сентября 2021 г. одобрены два проекта международной технической помощи.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, будут реализованы следующие проекты МТП: «Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь-3»; «Достижение максимального влияния миграции и мобильности на устойчивое развитие Республики Беларусь».
Координация и эффективный контроль за реализацией первого проекта возложены на Министерство иностранных дел, второго – на Министерство внутренних дел.
Постановление вступает в силу со дня принятия.
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