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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ДВА ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ

15:43 10.09.2021 Постановлением Совета министров № 518 от 9 сентября 2021 г. одобрены два проекта международной технической помощи. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, будут реализованы следующие проекты МТП: «Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь-3»; «Достижение максимального влияния миграции и мобильности на устойчивое развитие Республики Беларусь». Координация и эффективный контроль за реализацией первого проекта возложены на Министерство иностранных дел, второго – на Министерство внутренних дел. Постановление вступает в силу со дня принятия.