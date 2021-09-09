На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров и Национального банка, которым предусмотрено внесение изменений в совместное ведомственное постановление от 6 июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа».

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с: условиями проведения безналичных расчетов юрлицами и ИП с покупателями (потребителями); использованием кассового оборудования; приемом средств платежа.

В частности, проектом предусматривается:

расширение возможности использования юрлицами и ИП дополнительных способов осуществления безналичных расчетов при реализации товаров, (работ, услуг), в том числе возможность субъектами малого предпринимательства и организациями потребительской кооперации приема денежных средств при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг посредством использования технологии Tap To Phone;

предоставление возможности субъектам хозяйствования, использующим программные кассы или кассовые суммирующие аппараты, выдачи покупателю, при его согласии, платежного документа, подтверждающего прием денежных средств, в электронной форме, вместо печати бумажного платежного документа (чека);

расширение обязанности для юрлиц и ИП по использованию кассового оборудования при осуществлении розничной торговли продовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках;

наделение Министерства по налогам и сборам полномочиями по определению оснований и порядка принятия решений о приостановлении (возобновлении) либо прекращении деятельности оператора программной кассовой системы, приостановке (возобновлении) или прекращении функционирования программной кассовой системы, приостановке (возобновлении) или прекращении использования программных касс.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 9 по 18 сентября 2021 г.