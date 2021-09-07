В Беларуси с 1 ноября 2021 г. обувь нужно будет маркировать средствами идентификации. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 29.07.2011 № 1030 «О подлежащих маркировке товарах».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, реализация остатков обуви после 1 ноября разрешается только после ее маркировки. Остатки обувных товаров должны быть промаркированы до 1 марта 2022 г.

Субъекты хозяйствования обязаны провести инвентаризацию образовавшихся у них остатков товаров, не маркированных средствами идентификации, по состоянию на 1 ноября 2021 г. Информация в систему маркировки об остатках товаров передается субъектом хозяйствования не позднее следующего дня за днем составления инвентаризационной описи.

Субъекты хозяйствования с даты введения маркировки остатков товаров (с 1 ноября 2021 г.) и до начала торговли остатками товаров, но не позднее сроков маркировки остатков товаров, установленных постановлением № 1030 (1 марта 2022 г.), обязаны передать в систему маркировки информацию об остатках, маркированных средствами идентификации.

В зависимости от осуществления деятельности субъекты хозяйствования могут применять следующие варианты действий:

1-й вариант - если обувь предназначена для торговли на территории Республики Беларусь, субъектам хозяйствования, осуществляющим оптовую и (или) розничную торговлю остатками обуви, для получения кодов маркировки необходимо представить в систему маркировки информацию о наименовании и количестве товаров, затем получить коды маркировки и промаркировать товар с обязательным внесением в систему маркировки информации о нанесении средства идентификации на товар;

2-й вариант - если остатки таких товаров в дальнейшем предполагается реализовывать в рамках трансграничной торговли, то для получения кодов маркировки субъекту хозяйствования следует внести обязательную информацию в межведомственную распределенную информационную систему «Банк данных электронных паспортов товаров» (далее – Банк электронных паспортов товаров), затем у оператора системы маркировки приобрести код маркировки, промаркировать товар с обязательным внесением в систему маркировки информации о нанесении средства идентификации на товар;

3-й вариант – если субъекты хозяйствования, осуществляют торговлю остатками товаров, маркированными средствами идентификации государств - членов ЕАЭС, то такие товары повторной маркировке не подлежат, если информация о нанесенных на такие товары средствах идентификации содержится в системе маркировки. Для подтверждения наличия в системе маркировки такой информации субъекты хозяйствования вправе передать в систему маркировки информацию о коде маркировки и наименовании товара. После подтверждения оператором системы маркировки наличия в системе маркировки информации о средстве идентификации государства-члена ЕАЭС, нанесенном на товар, такой товар признается маркированным и может обращаться на территории Беларуси. В целях организации бесперебойной торговли субъекты хозяйствования вправе провести инвентаризацию остатков товаров до даты введения маркировки (до 1 ноября 2021 г.) и заблаговременно приобрести средства идентификации у оператора.

В МНС обращают внимание, что в случае маркировки обуви «незащищенными» средствами идентификации необходимо при ее обороте использовать электронные накладные. Для возможности использования электронных накладных необходимо заключить договор с аттестованным EDI-провайдером. Информация об аттестованных EDI-провайдерах размещена на сайте ГП «Центр систем идентификации».