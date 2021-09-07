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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УКАЗА О КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
10:27 08.09.2021
Государственный комитет по имуществу Беларуси подвел итоги общественного обсуждения проекта указа «О кадастровой оценке недвижимого имущества».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено проведение работ по кадастровой оценке недвижимого имущества (как зарегистрированного в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, так и не зарегистрированного в нем), объединенного в три группы (жилая многоквартирная недвижимость; жилая одноквартирная и блокированная недвижимость; нежилая недвижимость), до 31 декабря 2027 г.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 19 по 29 августа 2021 г.
В установленный срок поступил 1 комментарий.
Ознакомиться с результатом рассмотрения поступившего предложения можно на сайте НЦПИ.
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