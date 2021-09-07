|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 17 СЕНТЯБРЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕДУРУ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
16:03 07.09.2021
На общественное обсуждение вынесен проект указа, предусматривающий корректировку указа от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на упорядочение процедуры аттестации специалистов, осуществляющих деятельность в области строительства.
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с7 по 17 сентября 2021 г. включительно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.09.2021
Курсы в банках
на 07.09.2021
Конвертация в банках
на 07.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте