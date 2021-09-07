НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДО 17 СЕНТЯБРЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕДУРУ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

16:03 07.09.2021 На общественное обсуждение вынесен проект указа, предусматривающий корректировку указа от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на упорядочение процедуры аттестации специалистов, осуществляющих деятельность в области строительства. Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с7 по 17 сентября 2021 г. включительно.