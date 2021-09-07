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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ВВЕЛИ ПРОЦЕДУРУ ГОСРЕГИСТРАЦИИ НА МЕДИЗДЕЛИЯ


13:05 07.09.2021

Постановлением Совета министров № 504 от 1 сентября 2021 г. введена процедура госрегистрации на медицинские изделия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, нормы постановления предусматривают внесение изменений в том числе в постановление Совета министров от 2 сентября 2008 г. № 1269 «Об утверждении Положения о государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники». Также данные нормы вносят изменения и в Едином перечне административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета министров № 156 17 февраля 2012 г.

Постановлением введена процедура государственной регистрации и выдача регистрационного удостоверения на медицинские изделия:

поставляемые в ограниченном количестве для государственных организаций здравоохранения в целях выполнения ими международных программ в области здравоохранения;

для экстренных нужд государственных организаций здравоохранения, в том числе для устранения последствий стихийных бедствий, катастроф, эпидемических заболеваний, в других исключительных случаях, а также для лечения ограниченных контингентов пациентов, включая пациентов с редко встречающейся патологией;

в качестве иностранной безвозмездной помощи.

На эти категории медизделий ранее Минздрав мог выдавать разрешения на реализацию и (или) медицинское применение согласно Единому перечню, утвержденному постановлением Совета министров № 156 от 17 февраля 2012 г.

В силу требований Закона «О здравоохранении», медицинские изделия допускаются к производству, реализации и медицинскому применению в Беларуси после их государственной регистрации или регистрации в рамках Евразийского экономического союза. В связи с этим административная процедура по выдаче разрешений на реализацию и (или) медицинское применение медицинских изделий исключена из Единого перечня.
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