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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОДЕКСА О НЕДРАХ


11:15 07.09.2021

Совет министров 2 сентября принял постановление № 509 «О мерах по реализации Кодекса Республики Беларусь о недрах».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правовым актом внесены изменения в ряд постановлений правительства. В частности, изменениями предусмотрено уточнение норм, регулирующих вопросы предоставления сведений для: ведения государственного геологического фонда; порядка проведения государственной геологической экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр; порядка разработки, согласования, проведения экспертизы, утверждения, регистрации, введения в действие и опубликования норм и правил рационального использования и охраны недр, внесения изменений и дополнений в них.

Кроме того, утверждены положения о порядке: представления сведений для ведения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр; составления и утверждения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр.

Постановление правительства от 30 марта 2009 г. № 392 «Об утверждении Положения о порядке составления и утверждения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр» со всеми изменениями и дополнениями признается утратившим силу.

Документ направлен на приведение правовых актов в соответствие с Кодексом о недрах, в который были внесены изменения Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 84-З. Подробнее с нововведениями в кодекс можно ознакомиться здесь.

Постановление № 509 вступает в силу с 14 октября 2021 г.
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