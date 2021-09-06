|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛО СУБВЕНЦИИ В БЮДЖЕТЫ ОБЛАСТЕЙ И МИНСКА
09:57 07.09.2021
Постановлением Совета министров № 513 от 3 сентября 2021 г. перераспределены субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, субвенции выделяются на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, и субсидий на погашение основного долга по этим кредитам, на общую сумму 322 700 000 рублей.
Из этой суммы Брестской области выделяется 88 352 912 рублей; Витебской области – 37 779 725 рублей; Гомельской области – 55 736 975 рублей; Гродненской области – 37 813 263 рубля; Минской области – 42 303 170 рублей; Могилевской и– 38 653 685 рублей; Минску – 22 060 270 рублей.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2021
Курсы в банках
на 07.09.2021
Конвертация в банках
на 07.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте