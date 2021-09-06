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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛО СУБВЕНЦИИ В БЮДЖЕТЫ ОБЛАСТЕЙ И МИНСКА


09:57 07.09.2021

Постановлением Совета министров № 513 от 3 сентября 2021 г. перераспределены субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, субвенции выделяются на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, и субсидий на погашение основного долга по этим кредитам, на общую сумму 322 700 000 рублей.

Из этой суммы Брестской области выделяется 88 352 912 рублей; Витебской области – 37 779 725 рублей; Гомельской области – 55 736 975 рублей; Гродненской области – 37 813 263 рубля; Минской области – 42 303 170 рублей; Могилевской и– 38 653 685 рублей; Минску – 22 060 270 рублей.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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