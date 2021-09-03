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ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ В БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛИ ДО КОНЦА ГОДА

10:15 06.09.2021 Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) постановлением № 59 от 1 сентября 2021 года продлило государственное регулирование цен на социально значимые товары. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, госрегулирование цен продлено по 31 декабря 2021 года, в том числе на рыбу свежую, субпродукты мясные, консервы мясные, колбасу полукопченую и варено-копченую, маргарин, крупу перловую, свежие чеснок и перец, соль, чай, кофе.