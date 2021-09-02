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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН УТВЕРДИЛ ПОЛОЖЕНИЕ О ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ


14:43 03.09.2021

Постановлением Совета министров № 486 от 27 августа 2021 г. утверждено Положение о параллельном проектировании и строительстве объектов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, параллельное проектирование и строительство объектов разрешено при осуществлении строительной деятельности по возведению, реконструкции, реставрации:

объектов социальной инфраструктуры, включенных в Государственную инвестиционную программу, а также в региональные инвестиционные программы;

линейных объектов;

объектов инженерной инфраструктуры в свободных экономических зонах;

объектов строительства, необходимых для функционирования мелиоративных и водохозяйственных систем;

технологических объектов промышленности;

уникальных объектов национального уровня.

Для проведения данных действий необходимо наличие разработанного в составе предпроектной (предынвестиционной) документации по объекту строительства раздела обоснования инвестиций, определяющего бюджет проекта и оценку эффективности инвестиций (исключение – объекты, по которым предпроектная (предынвестиционная) документация разрабатывается в форме задания на проектирование), и указание в задании на проектирование.

В отношении жилых домов параллельное проектирование и строительство объекта не допускается.

Правом принимать решение о проведении параллельного проектирования и строительства объекта наделены:

Министерство архитектуры и строительства – при финансировании объекта с привлечением средств республиканского бюджета, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии правительства Беларуси, кредитов белорусских банков, выданных под гарантии Правительства, кредитов банков, погашение и обслуживание которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета;

областные, Минский городской исполкомы – при финансировании объекта за счет средств местных бюджетов, кредитов банков Беларуси, выданных под гарантии местных исполнительных и распорядительных органов, кредитов банков, погашение и обслуживание которых осуществляется за счет местного бюджета;

заказчики, застройщики – при финансировании строительства объекта за счет источников, не указанных в абзацах втором и третьем настоящей части.

При параллельном проектировании и строительстве объекта выполняется двухстадийное проектирование с разработкой проектной документации в составе архитектурного и строительного проектов.
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