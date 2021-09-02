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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЖИВУЩИМ И РАБОТАЮЩИМ ЗА ГРАНИЦЕЙ РАЗ В 3 МЕСЯЦА РАЗРЕШИЛИ ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ БЕЛАРУСИ
12:43 03.09.2021
Постановлением Совмина № 504 от 1 сентября 2021 года смягчена законодательная норма, позволяющая отдельным гражданам выезжать за границу наземным транспортом «в условиях пандемии коронавируса».
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу (пункт 1.3), граждане, имеющие вид на жительство, паспорт для постоянного проживания за пределами страны, или иной документ, подтверждающий право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве, смогут выезжать через наземные пункты пропуска не раз в полгода, раз в три месяца.
Кроме того, раз в 3 месяца смогут выезжать граждане, подтверждающие факт трудовой деятельности или обучения за границей, а также иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, при выезде в страну своего гражданства.
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