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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАЛО ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ВИЗ


10:16 03.09.2021

Постановлением Совета министров № 502 от 1 сентября 2021 г. внесены изменения в Визовые правила Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами установлены виды виз Республики Беларусь и порядок их выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства.

В частности, изменениями предусмотрено, что список государств, неблагополучных в миграционном отношении, определяется Министерством иностранных дел по согласованию с Государственным пограничным комитетом, Комитетом государственной безопасности и Министерством внутренних дел.

Также установлено, что въездная виза может быть индивидуальной или групповой. Групповая въездная виза выдается при условии одновременного въезда в Республику Беларусь или транзита через ее территорию группы иностранцев численностью 10 и более человек, объединенных общей целью поездки и передвигающихся по территории Республики Беларусь в составе группы.

Могут выдаваться однократные и двукратные групповые визы типа В (транзитная виза), а также однократные групповые визы типа С (краткосрочная виза) следующих категорий: участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках (спорт/культура/навука/адукацыя); туризм (турызм).

Кроме того, в числе изменений:

возможность предоставления визовой заявки в орган выдачи визы иностранцем лично, по почте, курьером, через представителя или поставщика услуг, если иное не предусмотрено Визовыми правилами;

дополнение требований к документу для выезда за границу, представляемому иностранцем.

Некоторые положения постановления начали действовать 1 сентября 2021 г., остальные вступают в силу с 3 сентября 2021 г.
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