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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО СОЗДАНИЮ ФОНДОВ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ


13:10 02.09.2021

Совет министров принял постановление № 487 от 27 августа 2021 г., которым утвердил ряд положений с целью реализации указа от 6 июля 2021 г. № 259 «О создании фондов развития строительной отрасли».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановлением утверждено Положение о порядке работы комиссий Министерства архитектуры и строительства, облисполкомов и Минского горисполкома и принятия ими решений о выделении денежных средств из республиканского, областных и Минского городского внебюджетных фондов развития строительной отрасли.

Кроме того, утверждено Положение о порядке зачета (возврата) денежных средств, излишне перечисленных (взысканных) в республиканский, областные и Минский городской внебюджетные фонды развития строительной отрасли.

Согласно первому положению, указанные комиссии создаются в виде постоянно действующих комиссий для принятия решений о выделении денежных средств из фондов развития строительной отрасли. В их состав должны входить не менее 7 человек.

Комиссия принимает решение о выделении денежных средств на основании следующих критериев:

изменение коэффициента оборачиваемости основных средств организаций строительной отрасли;

изменение коэффициента текущей ликвидности организаций строительной отрасли;

изменение рентабельности организаций строительной отрасли;

изменение коэффициента износа основных средств организаций строительной отрасли;

период окупаемости инвестиционного проекта, реализуемого организацией строительной отрасли;

иных критериев, определяемых комиссией.

При принятии решения учитывается оценка целевого и эффективного использования организацией строительной отрасли денежных средств фондов развития строительной отрасли.

Что касается зачета (возврата) излишне перечисленных (взысканных) в фонды развития строительной отрасли денежных средств, то он осуществляется на основании обращения заказчика. Такое обращение может быть: направлено распорядителю денежных средств соответствующих фондов посредством системы межведомственного электронного документооборота государственных органов в виде электронного документа; представлено распорядителю денежных средств на бумажном носителе путем личного обращения либо по почте.

При направлении обращения заказчику необходимо также приложить акт сверки расчетов, подписанный заказчиком и подрядной организацией, копии платежного поручения с отметкой банка, подтверждающей произведенный платеж в фонды развития строительной отрасли.

Указанные денежные средства возвращаются при отсутствии у заказчика задолженности в фонды развития строительной отрасли.

В случае наличия такой задолженности распорядитель денежных средств осуществляет зачет излишне перечисленных (взысканных) денежных средств в эти фонды в счет погашения задолженности.

Возврат денежных средств осуществляется распорядителем денежных средств без начисления процентов на эти суммы не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

Постановление вступило в силу 1 сентября 2021 г.
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