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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НЦЭУ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ ПОРЯДКА ВКС ДСП
10:39 02.09.2021
Директор Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) 31 августа 2021 года утвердил новую редакцию Порядка оказания услуг информационной системы видео-конференц-связи, предусматривающей передачу служебной информации ограниченного распространения (ВКС ДСП). Об этом сообщается на сайте НЦЭУ.
Ознакомиться с документом можно здесь.
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