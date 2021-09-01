|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВВЕЛО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА ЦЕМЕНТА ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ ЕАЭС
09:47 02.09.2021
Постановлением Совета министров № 499 от 30 августа 2021 года введено лицензирование импорта портландцемента из-за пределов ЕАЭС.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, разовые лицензии будет выдавать Министерство торговли и антимонопольного регулирования по согласованию с Минстройархитектуры.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой Беларусью мере, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами – членами Евразийского экономического союза мер аналогичных мер.
МИД также должен проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии документа.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2021
Курсы в банках
на 02.09.2021
Конвертация в банках
на 02.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте