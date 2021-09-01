Постановлением Совета министров № 499 от 30 августа 2021 года введено лицензирование импорта портландцемента из-за пределов ЕАЭС.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, разовые лицензии будет выдавать Министерство торговли и антимонопольного регулирования по согласованию с Минстройархитектуры.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой Беларусью мере, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами – членами Евразийского экономического союза мер аналогичных мер.

МИД также должен проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии документа.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.