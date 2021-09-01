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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЛЕСХОЗ ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ОБМЕРА, МАРКИРОВКИ И УЧЕТА ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
16:07 01.09.2021
Постановлением Министерства лесного хозяйства № 12 от 19 августа 2021 г. в новой редакции излагается Положение о порядке и требованиях к обмеру, маркировке, учету заготовленной древесины. Соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление № 19 от 17 августа 2017 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, положением установлен порядок обмера, маркировки, учета древесины в заготовленном виде участниками единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).
В частности, определено, что учет древесины в заготовленном виде осуществляется посредством: ее обмера, маркировки, биркования; ее обмера и маркировки – если древесина заготовлена гражданами по ордерам.
Постановление вступает в силу с 2 сентября 2021 г.
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