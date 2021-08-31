На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрено внесение изменений в постановление правительства от 30 июня 2020 г. № 388 о реализации указа от 17 января 2020 г. № 16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, цель проекта – совершенствование правового регулирования деятельности, связанной со сбором, обезвреживанием и (или) использованием отходов товаров и упаковки, а также расходованием средств, поступающих от производителей и поставщиков.

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 11 сентября 2021 г.