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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРМУЛЯР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА 2022 ГОД
10:28 01.09.2021
Постановлением Министерства здравоохранения № 97 от 19 августа 2021 г. установлен Республиканский формуляр лекарственных средств на 2022 год.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, Республиканский формуляр лекарственных средств – список лекарственных средств с доказанной эффективностью, допустимой безопасностью, наиболее экономически выгодных при использовании бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение.
Формуляр пересматривается ежегодно и устанавливается Министерством здравоохранения после его одобрения республиканской формулярной комиссией, как правило, не позднее 1 декабря текущего года.
Со списком лекарственных средств, которые включены в формуляр на 2021 год, можно ознакомиться здесь.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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