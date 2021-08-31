Постановлением Министерства здравоохранения № 97 от 19 августа 2021 г. установлен Республиканский формуляр лекарственных средств на 2022 год.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, Республиканский формуляр лекарственных средств – список лекарственных средств с доказанной эффективностью, допустимой безопасностью, наиболее экономически выгодных при использовании бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение.

Формуляр пересматривается ежегодно и устанавливается Министерством здравоохранения после его одобрения республиканской формулярной комиссией, как правило, не позднее 1 декабря текущего года.

Со списком лекарственных средств, которые включены в формуляр на 2021 год, можно ознакомиться здесь.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.