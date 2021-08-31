Постановлением Совета министров № 495 от 30 августа 2021 г. снижены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составят $64,6 за 1 т (ранее – $67,8); прямогонный бензин – $35,5 за 1 т (ранее – $37,2); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $19,3 за 1 т (ранее – $20,3).

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г.