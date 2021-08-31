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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ПРЕДОСТАВИЛИ ЛЬГОТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ


18:22 31.08.2021

Лукашенко подписал указ №327 ”О развитии фармацевтической промышленности“, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документ направлен на повышение конкурентоспособности белорусских фармацевтических организаций на рынке лекарственных средств.

Указом предусматриваются меры по стимулированию инвестиционной и экспортной деятельности фармацевтических производителей.

В частности, при реализации инвестиционных проектов производители фармацевтической продукции будут освобождаться от уплаты НДС и таможенных пошлин в отношении ввозимого оборудования, а также по решению правительства им будет возмещаться часть процентов за пользование кредитами.

Кроме того, создаются дополнительные условия для импортозамещения через механизмы, предусмотренные государственными программами.

Ожидается, что принятые меры позволят укрепить лекарственную безопасность страны, активизировать производство и реализацию фармацевтической продукции, придать импульс развитию новых высокотехнологичных производств в отрасли.
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