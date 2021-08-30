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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗАСТРОЙЩИКАМ В БЕЛАРУСИ ДАЛИ ПРАВО ВОЗВОДИТЬ ИНЖЕНЕРНУЮ И ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ЗА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
15:35 31.08.2021
Лукашенко подписал указ № 325, которым корректируются указы от 7 февраля 2006 г. № 72 ”О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры“ и от 22 декабря 2018 г. № 488 ”О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)“.
“Указ принят в целях обеспечения опережающего строительства минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры во всех населенных пунктах страны“, - говорится в комментарии к документу.
Указом устанавливается право заказчиков, застройщиков, инвесторов на финансирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры за счет собственных средств (в том числе в случаях, когда это не предусмотрено условиями аукциона либо инвестиционного договора); строительство объектов инфраструктуры на основе архитектурно-планировочной концепции, разрабатываемой в составе предпроектной документации (в населенных пунктах, где отсутствует утвержденная градостроительная документация); передачу построенных объектов инфраструктуры в государственную собственность либо регистрацию права собственности на эти объекты и их последующую самостоятельную эксплуатацию.
В соответствии с указом для собственников жилых домов срок возмещения платы за присоединение к сетям водоснабжения (водоотведения), построенным эксплуатирующими организациями, увеличивается до трех лет (сейчас один год).
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