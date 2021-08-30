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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДПОЛЕТНОГО ДОСМОТРА
14:25 31.08.2021
Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций и Министерства внутренних дел от 13 августа 2021 г. № 24/242 внесены изменения в Инструкцию о порядке осуществления предполетного досмотра в целях обеспечения авиационной безопасности.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, скорректирован, в частности, перечень документов для прохождения предполетного досмотра. Перечнем определены документы для:
международных и внутренних воздушных линий (в том числе включены биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь, биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь, биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь и др.);
внутренних воздушных линий (среди необходимых документов – идентификационная карта гражданина Республики Беларусь, биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина, биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства и др.).
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г.
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