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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДПОЛЕТНОГО ДОСМОТРА


14:25 31.08.2021

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций и Министерства внутренних дел от 13 августа 2021 г. № 24/242 внесены изменения в Инструкцию о порядке осуществления предполетного досмотра в целях обеспечения авиационной безопасности.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, скорректирован, в частности, перечень документов для прохождения предполетного досмотра. Перечнем определены документы для:

международных и внутренних воздушных линий (в том числе включены биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь, биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь, биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь и др.);

внутренних воздушных линий (среди необходимых документов – идентификационная карта гражданина Республики Беларусь, биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина, биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства и др.).

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г.
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