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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
12:46 31.08.2021
На общественное обсуждение вынесен проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, законопроект разработан с целью совершенствования правовых норм, регулирующих рассматриваемую сферу общественных отношений, с учетом правоприменительной практики антимонопольного органа, а также судебной практики, сложившейся с момента вступления в силу (август 2018 г.) действующей редакции Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».
Организатор публичного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 31 августа по 10 сентября 2021 г.
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