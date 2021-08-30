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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОТМЕНИЛ БОЛЕЕ 30 ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
10:17 31.08.2021
Минздрав Беларуси отменил более 30 документов, которые были необходимы для заполнения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, проведена работа по сокращению нескольких десятков различных форм и видов отчетов, которые дублировали информацию, содержащуюся в формах первичной документации. Принят ряд нормативных правовых актов в части регулирования проведения медицинских экспертиз, оценки качества медицинской помощи, проведения медицинской аккредитации, которые позволяют обеспечить единый подход к порядку их проведения.
В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения от 21 мая 2021 г. № 55 «Об оценке качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, экспертизе качества медицинской помощи» определен единый порядок проведения экспертизы качества медицинской помощи, оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, а также установлены две формы заключений по результатам их проведения.
Постановлением Министерства здравоохранения от 7 мая 2021 г. № 46 «О порядке проведения патологоанатомического исследования», утверждена Инструкция о порядке проведения патологоанатомического исследования, а также оптимизированы формы медицинских документов, регламентирующих деятельность патологоанатомической службы.
Принятие этих документов позволило упразднить утратившие эффективность некоторые формы медицинских документов.
Постановлением Министерства здравоохранения от 31 мая 2021 г. № 73 признано утратившим силу постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 декабря 2018 г. № 90 «Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения оценки качества оказания медицинской помощи и медицинских экспертиз».
После ввода в эксплуатацию центральной программной платформы централизованной информационной системы здравоохранения потребность ведения форм первичной медицинской документации на бумажном носителе автоматически отменится.
Ознакомиться более подробно с отмененными документами (приказами, инструкциями, положениями) можно на сайте Минздрава.
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