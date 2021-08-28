МИНСК, 30 августа /ЭКОПРЕСС/. На общественное обсуждение вынесен проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений № 1 в технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в целях повышения степени защищенности жизни и (или) здоровья человека посредством обеспечения безопасности применения кабелей и оборудования, предназначенных для работы во взрывоопасных средах.

Он предусматривает:

уточнение области применения ТР ТС 012/2011;

дополнение ТР ТС 012/2011 требованиями к кабельной продукции, предназначенной для работы во взрывоопасных средах, а не только для применения в опасных по газу метану шахтах;

дополнение ТР ТС 012/2011 новыми требованиями к оборудованию, в том числе к его кабельным вводам и соединительным устройствам;

дополнение ТР ТС 012/2011 требованиями к автономным химическим источникам тока (элементам и батареям), входящим в состав взрывозащищенного оборудования.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 августа по 9 сентября 2021 г.