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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ ТС БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
15:20 30.08.2021
МИНСК, 30 августа /ЭКОПРЕСС/. На общественное обсуждение вынесен проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений № 1 в технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в целях повышения степени защищенности жизни и (или) здоровья человека посредством обеспечения безопасности применения кабелей и оборудования, предназначенных для работы во взрывоопасных средах.
Он предусматривает:
уточнение области применения ТР ТС 012/2011;
дополнение ТР ТС 012/2011 требованиями к кабельной продукции, предназначенной для работы во взрывоопасных средах, а не только для применения в опасных по газу метану шахтах;
дополнение ТР ТС 012/2011 новыми требованиями к оборудованию, в том числе к его кабельным вводам и соединительным устройствам;
дополнение ТР ТС 012/2011 требованиями к автономным химическим источникам тока (элементам и батареям), входящим в состав взрывозащищенного оборудования.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 августа по 9 сентября 2021 г.
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