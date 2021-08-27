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В БЕЛАРУСИ С 1 СЕНТЯБРЯ ВВОДИТСЯ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ


10:22 30.08.2021

МИНСК, 30 августа /ЭКОПРЕСС/. В Беларуси вводится государственное регулирование цен на стройматериалы, изделия и конструкции. Об этом говорится в постановлении Минстройархитектуры №73 от 30 июля 2021 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, установлен предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в цены на строительные материалы, изделия, конструкции согласно утвержденному перечню, включающему 33 позиции.

Для юрлиц и ИП в случае реализации стройматериалов такой норматив установлен на уровне 20% к плановой себестоимости без учета транспортных расходов; для юрлиц и ИП, выполняющими функцию подрядчика, для собственного использования (за исключением строительства хозяйственным способом) – на уровне 15%.

Предельный норматив рентабельности применяется на производимые в Беларуси стройматериалы при строительстве объектов (за исключением строительства автомобильных дорог, мостов и тоннелей), финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии правительства Беларуси, кредитов белорусских банков под гарантии правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов, а также при строительстве жилых домов (за исключением финансируемых с использованием средств иностранных инвесторов).

В отношении импортеров действует следующее ограничение: «Определить, что отпускные цены на строительные материалы, изделия, конструкции, ввезенные на территорию Республики Беларусь и реализуемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, определяются исходя из контрактной цены, расходов по импорту (таможенных сборов и пошлин, процентов по кредитам (займам, гарантиям), исчисленных до момента оплаты покупателем за поставляемые товары согласно договору, иных расходов, связанных с выполнением установленных законодательством требований при выпуске товаров в свободное обращение), расходов на страхование груза, транспортных расходов по приобретению товара и предельной максимальной надбавки в размере 10% от контрактной цены».

Максимальная оптовая надбавка к отпускным ценам на строительные материалы, изделия, конструкции установлена на уровне 10%.

Документом также утверждена Инструкция о порядке установления и применения регулируемых цен на строительные материалы, изделия, конструкции.

Постановление вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.
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