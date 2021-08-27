|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ С 1 СЕНТЯБРЯ ВВОДИТСЯ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
10:22 30.08.2021
МИНСК, 30 августа /ЭКОПРЕСС/. В Беларуси вводится государственное регулирование цен на стройматериалы, изделия и конструкции. Об этом говорится в постановлении Минстройархитектуры №73 от 30 июля 2021 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, установлен предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в цены на строительные материалы, изделия, конструкции согласно утвержденному перечню, включающему 33 позиции.
Для юрлиц и ИП в случае реализации стройматериалов такой норматив установлен на уровне 20% к плановой себестоимости без учета транспортных расходов; для юрлиц и ИП, выполняющими функцию подрядчика, для собственного использования (за исключением строительства хозяйственным способом) – на уровне 15%.
Предельный норматив рентабельности применяется на производимые в Беларуси стройматериалы при строительстве объектов (за исключением строительства автомобильных дорог, мостов и тоннелей), финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии правительства Беларуси, кредитов белорусских банков под гарантии правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов, а также при строительстве жилых домов (за исключением финансируемых с использованием средств иностранных инвесторов).
В отношении импортеров действует следующее ограничение: «Определить, что отпускные цены на строительные материалы, изделия, конструкции, ввезенные на территорию Республики Беларусь и реализуемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, определяются исходя из контрактной цены, расходов по импорту (таможенных сборов и пошлин, процентов по кредитам (займам, гарантиям), исчисленных до момента оплаты покупателем за поставляемые товары согласно договору, иных расходов, связанных с выполнением установленных законодательством требований при выпуске товаров в свободное обращение), расходов на страхование груза, транспортных расходов по приобретению товара и предельной максимальной надбавки в размере 10% от контрактной цены».
Максимальная оптовая надбавка к отпускным ценам на строительные материалы, изделия, конструкции установлена на уровне 10%.
Документом также утверждена Инструкция о порядке установления и применения регулируемых цен на строительные материалы, изделия, конструкции.
Постановление вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2021
Курсы в банках
на 30.08.2021
Конвертация в банках
на 30.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте