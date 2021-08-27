На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым вносятся изменения в указы в сфере таможенного регулирования.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения коснутся указов:

от 13 июля 2006 г. № 443 «О таможенных сборах»;

от 7 августа 2007 г. № 373 «О пунктах ввоза и вывоза товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь»;

от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»;

от 22 апреля 2014 г. №175 «О функционировании магазинов беспошлинной торговли»;

от 22 декабря 2018 г. № 490 «О таможенном регулировании».

Проект направлен на приведение данных нормативных правовых актов в соответствие c Законом Республики Беларусь от 19 июля 2021 г. № 121-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (комментарий к закону).

Организатор публичного обсуждения – Государственный таможенный комитет.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 августа по 6 сентября 2021 г.