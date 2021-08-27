|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРЕДСТОЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
16:12 27.08.2021
На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым вносятся изменения в указы в сфере таможенного регулирования.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения коснутся указов:
от 13 июля 2006 г. № 443 «О таможенных сборах»;
от 7 августа 2007 г. № 373 «О пунктах ввоза и вывоза товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь»;
от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»;
от 22 апреля 2014 г. №175 «О функционировании магазинов беспошлинной торговли»;
от 22 декабря 2018 г. № 490 «О таможенном регулировании».
Проект направлен на приведение данных нормативных правовых актов в соответствие c Законом Республики Беларусь от 19 июля 2021 г. № 121-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (комментарий к закону).
Организатор публичного обсуждения – Государственный таможенный комитет.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 августа по 6 сентября 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2021
Курсы в банках
на 27.08.2021
Конвертация в банках
на 27.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте